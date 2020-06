2









Fabio Paratici ha puntato nuovamente Nicolò Zaniolo. Il matrimonio tra il giovane classe '99 della Roma e la Juventus sembra essere complicato, vista la volontà del giocatore di giocare con maggior continuità nell'anno dell'Europeo. Eppure, come riporta Il Corriere dello Sport, il ragazzo ex Inter avrebbe sognato di giocare nella Juventus fin da bambino: un passato da tifoso bianconero che potrebbe influire nelle scelte future, anche se la sintonia con Roma e la Roma non sembra essere mancata in questi due anni in giallorosso. Il suo primo obiettivo, comunque, resta il recupero dalla rottura del legamento crociato.