In un'intervista a Goal.com, Witsel racconta il suo passaggio alla Juventus sfumato all'ultimo istante. "Avevo il contratto in scadenza e volevo trasferirmi a Torino. Avevo già superato le visite mediche e in realtà dovevo solo firmare il contratto - le sue parole -. Aspettai tutto il giorno nella sede juventina e, a un certo punto, lo Zenit mi disse di rientrare in Russia. Con il senno di poi, forse, quella fu una scelta del destino: non era il momento giusto. Successivamente, quando è nata l'occasione di trasferirmi in Cina, ho deciso di coglierla".