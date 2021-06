L’agente Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Vlahovic, desiderio di mercato di molte squadre tra cui la Juventus: "Dusan Vlahovic resta a Firenze? Sì. L’attaccante è come un'azione in borsa che sta crescendo. Ora vale 50 milioni, ma può arrivare a 60, 80 o anche 90. Se continua così, può farlo senza problemi. Neanche a lui conviene andare via: dovrebbe firmare un bel contratto con ricchi bonus, per poi cambiare squadra tra tre anni. Io ho preso molte critiche, perché c'era chi sosteneva che Vlahovic dovesse andare via per fare esperienza: se avessero ascoltato determinate persone, adesso saremmo in Serie B".