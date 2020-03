Cercato, corteggiato, trattato e alla fine... saltato!a gennaio è stato a un passo dal tornare in Serie A. Juve? No, Inter. Un altro ex bianconero che sarebbe potuto finire in nerazzurro, proprio come Antonio Conte e Beppe Marotta. Il cambio di allenatore al Barcellona però ha frenato l'addio del cileno. Ma la Juve era lì, presente. E non è che fosse proprio sullo sfondo, anzi.- Secondo Calciomercato.com, a fine dicembre Vidal aveva dato l'ok anche alla Juventus per un ritorno a Torino.. A quel punto il cileno si è concentrato solo sull'Inter dove abrebbe ritrovato Antonio Conte. E' possibile che l'appuntamento sia solo rimandato alla prossima stagione, perché anche Vidal ha capito che un ritorno in bianconero ad oggi è quasi impossibile.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI