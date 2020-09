Con l'ufficialità di Morata la Juventus ha messo fine alla telenovela del centravanti. Dopo le difficoltà per arrivare a Suarez e Dzeko i bianconeri sono andati dritti sull'attaccante dell'Atletico Madrid. O no. Alt. Perché La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena: prima di chiudere per lo spagnolo infatti Paratici avrebbe fatto un ultimo tentativo per Edinson Cavani. Il CFO bianconero ha chiamato personalmente l'uruguaiano svincolato dopo l'addio al Psg, ma il giocatore ha fatto sapere di non essere convinto di andare a Torino.