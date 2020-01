Con un affondo a sorpresa nei giorni scorsi, la Juventus ha anticipato tutti per Dejan Kulusevski che domani svolgerà le visite mediche al J Medical. I bianconeri si assicurano uno dei più forti classe 2000 in circolazione, sul quale c'era mezza Europa. Oltre al forte pressing dell'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport per Kulusevski ha fatto un tentativo in extremis anche l'Everton di Carlo Ancelotti: i Toffees, però, sono arrivati troppo tardi perché la Juve aveva già chiuso l'accordo.