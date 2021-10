Igor Tudor oggi affronta la Juventus da allenatore avversario, sulla panchina del Verona. Questo a pochi mesi dalla fine dell'esperienza come assistente allenatore di Andrea Pirlo. E a 15-20 anni di distanza dalla sua carriera come giocatore nella Juve, difensore con licenza da mediano molto amato dai tifosi. Una carriera juventina iniziata, come racconta Calciomercato.com,Già, Mattè era veronese, e proprio all'Hellas oggi allena il suo ex pupillo.