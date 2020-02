Sandro Tonali è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Spesso paragonato a Pirlo, il centrocampista del Brescia classe 2000 è sui taccuini dei top club italiani e non solo. Tra questi, c’è anche la Juventus che studia il colpo per il futuro. Nel frattempo, spunta un’interessante retroscena di mercato con protagonisti il classe 2000 e la Fiorentina



OFFERTA FIORENTINA – Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Rocco Commisso ha presentato un’offerta al fotofinish da 50 milioni di euro al Brescia per Tonali, cercando di anticipare e battere la folta concorrenza sul giocatore. Secco no di Cellino. Il presidente del Brescia sa bene della presenza dei maggiori top club di Seri A ed europei: 50 milioni sarà soltanto la base dell’asta che si innescherà la prossima estate.