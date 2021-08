Lilian Thuram è uno degli ex calciatori che maggiormente incarnano la lotta al razzismo. E ad accrescere questa sua statura etica e morale c'è l'episodio raccontatato da Breaking the Lines: nel 2001 il tecnico e duttile difensore francese, che giocava nel Parma, fu avvicinato da alcuni esponenti degli Irriducibili, un gruppo ultras della Lazio, che volevano convincerlo a trasferirsi in biancoceleste.dove sarebbe divenuto uno dei giocatori più rappresentativi insieme a Cannavaro nei primi anni Duemila.