Joe Tacopina, presidente del Venezia, ha parlato a DAZN raccontando un retroscena che nasce dalla maglia presente nel suo ufficio, che risale alla finale di Cardiff ed è firmata da Ronaldo. L'ex Roma spiega: “Io e Florentino Perez siamo amici, è anche stato mio ospite qui a Venezia insieme a Butragueño - spiega Tacopina, come se avere mezzo Real a cena fosse naturale - Erano qui per il matrimonio di Morata. Sono andato anche a Madrid con i miei dirigenti perché vedessero come lavora un grande club. Lì Florentino mi disse: Joe, tu hai una cosa che noi del Real non abbiamo... hai Venezia. Non ci volevo credere”.