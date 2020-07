3









Dominik Szoboszlai è uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa. Piace, e tanto, sia al Milan che al Napoli. Ungherese, classe 2000, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro: tanto serve per strapparlo al Salisburgo, e su questa cifra sta lavorando il Milan. La Juve, invece, si è fermata nella corsa al giovane talento, dopo che Fabio Paratici lo aveva aggiunto nel famoso ‘pizzino’, ritrovato in un ristorante due anni fa.

La Juve non ha più intenzione di affondare il colpo per Szoboszlai, e le motivazioni sono diverse. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club bianconero non ritiene l’ungherese pronto per divenire un titolare della squadra in pianta stabile. Due anni fa lo avrebbe preso e gestito con l’aiuto di un’altra squadra, oggi non è invece ritenuto l’investimento ideale. Inoltre, la valutazione che ne fa il Salisburgo, 25 milioni, è ritenuta eccessiva perché non prevede l’inserimento di contropartite o pagamenti dilazionati, magari con un prestito con obbligo di riscatto. Niente scambi o prestiti, va accontentato subito il Salisburgo, e la Juve, a centrocampo, ha già preso Arthur. Insomma, Szoboszlai non è più un obiettivo per la Juve, che lascia campo libero a Milan e Napoli.