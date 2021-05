C’è un curioso retroscena legata a Szczesny, portiere che la Juventus vorrebbe piazzare sul mercato nel caso in cui riesca a mettere le mani su Donnarumma a parametro zero. Come riporta Calciomercato.com, il club bianconero si sarebbe già attivato: l’estremo difensore polacco è stato offerto al Borussia Dortmund, che avrebbe declinato l’offerta a causa della sua età (30 anni) e del suo ingente ingaggio da 6 milioni di euro all’anno.