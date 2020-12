1









Frasi da ripetere in loop finché non entrano in testa. Tutto a memoria. Così Luis Suarez si è preparato all'esame per ottenere la cittadinanza italiana. Nel computer della professoressa Spina sono state trovate domande e risposte già concordate con l'attaccante uruguaiano, che le ha ricevute via mail prima dell'esame per prepararsi nel migliore dei modi. A svelare il retroscena è Il Mattino, che riporta anche il discorso imparato a memoria dall'attaccante: "Mi chiamo Luis Suarez e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il mate. Mi piace fare il barbecue con la famiglia e gli amici. A me non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie".