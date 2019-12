La Juve vuole Emerson Palmieri, possibilmente già a gennaio. Il difensore italo brasiliano è uno dei pallini di Maurizio Sarri ma è pure un profilo che piace da tempo alla dirigenza del club bianconero che già nel 2017 aveva praticamente chiuso il suo acquisto dalla Roma. Il terzino, 25 anni, era a un passo dal club bianconero ma l'affare venne bloccato per via dell'infortunio al legamento crociato che poi lo tenne fuori gioco per oltre sei mesi.