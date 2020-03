L'ex centrocampista della Juventus Momo Sissoko è intervenuto in diretta sulla nostra pagina Instagram. Il francese ha affrontato vari tempi e parlato della Juve di ieri e di oggi. Ecco le sue parole su un retroscena curioso:



RETROSCENA - "Una volta ho litigato con Felipe Melo in allenamento. E' un giocatore di personalità, io ho la mia e quindi ci siamo scontrati. Ma non è successo niente di grave, è stata una litigata nata e finita lì. L'allenatore col quale mi sono trovato meglio alla Juve è Ranieri, che mi ha visto crescere come giocatore e come persona. Come sono arrivato alla Juve? Quando ero al Liverpool il mio agente mi ha detto dell'interesse bianconero. Io in quel momento stavo bene in Inghilterra, ma la Juve è sempre la Juve. Gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto giocare in bianconero, così le società hanno trattato e sono arrivato in Italia. Ora sto lavorando su un mio progetto per far crescere i giovani. E presto li proporrò anche alla Juve...".