Maurizio Sarri ritroverà Cristiano Ronaldo con 700 gol nel cassetto e gli consegnerà una Juve più forte. E' l'esordio che si legge sul Corriere dello Sport, in edicola oggi, che celebra i numeri pazzeschi di CR7 e aggiunge: "Gli stessi che Sarri ha intenzione di far lievitare in bianconero: la vittoria di San Siro ha messo i puntini sulla crescita esponenziale del gruppo. E Ronaldo, pur non segnando, ha giocato una grande partita. Se la crescita del singolo si sposa con quella della squadra, viaggiamo spediti verso quel concetto chiaro da tempo: entro fine ottobre, massimo metà novembre, la Juve dovrebbe completare il percorso di crescita".



INCONTRO A GIUGNO - Elasticità e intelligenza nel porre le basi del rapporto, aperto in un summit di fine giugno in Costa Azzurra. Determinante, raccontano gli ultimi retroscena: forse Sarri ha anche pensato di utilizzarlo da centravanti - scrive il giornale -, ma la tentazione è durata un paio di ore, la volontà di Cristiano (largo a sinistra) ha convinto tutti. Lo rivedremo centravanti soltanto in caso di necessità, emergenza o qualcosa del genere. Il 4-3-3 è la prima idea, con Douglas Costa in campo, il modulo con trequartista la seconda, con un obiettivo comune: far vincere la Juve e far infrangere a CR7 tanti nuovi record. Parola di Sarri.