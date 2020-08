C'è un retroscena legato all'addio di Maurizio Sarri, e che vede protagonisti i senatori della Juve. Da Chiellini a Buffon, passando per Bonucci: i giocatori più rappresentativi della squadra, poco prima del lockdown, avevano chiesto un incontro alla dirigenza bianconera per spiegare i problemi che c'erano con l'allenatore. Il feeling tra Sarri e lo spogliatoio non è mai decollato e la riunione chiesta dai senatori era già un primo segnale di una situazione che ha portato poi all'eliminazione dalla Champions e al conseguente esonero.