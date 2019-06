Un retroscena clamoroso a pochi giorni dall'annuncio ufficiale. Il quotidiano La Repubblica, in edicola oggi, ha parlato di Maurizio Sarri e della sua trattativa con la Juventus, ultimata con il comunicato ufficiale domenica pomeriggio, ma che in realtà trova le sue radici ben più a fondo (e indietro) e indietro nel tempo. L'intenzione, spiega il quotidiano, era di sostituire Allegri con l'ex Napoli gioco, ma il no è arrivato dallo stesso Sarri: “Non posso passare dal Napoli a un’altra squadra italiana”, avrebbe detto. Poi tutto è cambiato, un anno dopo.