Sarri e Allegri, un anno dopo. Il Corriere di Torino fa il bilancio a dodici mesi e spiccioli dall'addio di Max alla Juve, confrontando ancora una volta i due tecnici. Dal campo... all'ufficio. E proprio lì la questione si fa più intrigante per via delle somiglianze. Emerge, infatti, un retroscena su alcune parole di Sarri, pronunciate sillaba più sillaba meno a Dybala e Higuain. Ecco il passaggio del quotidiano: "Testa che Sarri sbatte molto sul lavoro in campo. Cura in prima persona i movimenti della linea difensiva mentre Allegri è più un «gestore» che si concentra molto sul rapporto coi calciatori, sebbene pure lui abbia avuto le sue belle liti all’interno dello spogliatoio bianconero. Allegri aveva un rapporto molto diretto con i calciatori ma conosceva anche l’importanza di far tirare il fiato mentre Sarri impersona alla lettera l’appellativo di «Comandante» e non teme a metterlo in pratica. «Non sono uno che fa tanti complimenti», confessò a Juventus Tv lo scorso mese. Lo sanno bene Paulo Dybala e Gonzalo Higuain che tra un muso lungo e l’altro per via delle continue sostituzioni vennero ripresi da Sarri nel suo ufficio con parole che più o meno suonavano così: «Siete rimasti e vi ho dato fiducia, ora non mettetemi in difficoltà»".