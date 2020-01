Giuseppe Bruno, in arte “Bobò”, ha raccontato a Tuttosport un retroscena su Sarri e sul suo capodanno napoletano, vissuto nel ristorante di Bobo a Pozzuoli, proprio durante l'esperienza azzurra. Si legge: "Aprii il locale solo per lui ed i suoi invitati, perchè mai avevo cucinato al cenone di Capodanno per la mia clientela».



E Sarri si divertì pure?

«Dopo la cena, volle cantare con il mio piano bar. E avreste dovuto sentirlo sulle note di “o sole mio”. Cantò solo canzoni napoletane ed insieme alla moglie diede spettacolo con “oj vita, ‘oj vita mia” oltre ovviamente a “Un giorno all’improvviso”».



Non mi dica che sparò anche qualche tric trac…?

«Questo no, però non potete immaginare il suo sguardo quando allo scoccare della mezzanotte uscì dal ristorante per vedere lo spettacolo dei fuochi pirotecnici nel golfo di Pozzuoli. Fu toccante vedere la commozione di un uomo imperturbabile come lui: si avvicinò alla moglie con gli occhi lucidi dicendole: «Vedi? Tutto questo succede solo a Napoli. Sarebbe rimasto anche di più ad ammirare i fuochi, però qualcuno lo riconobbe, si formò un capannello e lui si rifugiò di nuovo nel ristorante».



Ma quella euforia era anche il frutto di quella bella cavalcata che sembrava potesse concludersi con la vittoria dello scudetto?

«Sì, c’era una grande allegria, erano tutti molto uniti e capitava che dopo le trasferte tenessi il ristorante aperto fino alle 3 di notte, per permettere al gruppo di cenare dopo le partite. Quel Napoli era come una famiglia, ed erano convinti che lo scudetto lo avrebbero vinto. Poi è successo quello che è successo… Non hanno mai voluto commentare l’accaduto, ma erano sfiduciati e persero la gara in albergo, si sono sentiti franare la terra sotto i piedi, e tutta la felicità è sparita. Ricordo molto bene anche la gara che giocammo a Madrid. Grazie a Sarri, al Bernabeu mi sentii orgoglioso di essere tifoso del Napoli. Tornammo a testa alta, dopo aver perso contro un grande Real Madrid che poi alzò la Champions».



Lei che farà quando lo vedrà al San Paolo da allenatore della Juventus?

«Tutti dobbiamo applaudire Sarri, perché sono certo che lui non sarebbe mai andato via da Napoli. Ognuno di noi tende sempre a migliorare, e lo stesso vale anche per Sarri. Dopo l’esperienza con il Napoli ha provato a migliorarsi e lo ha fatto andando prima al Chelsea, dove ha vinto l’Europa League, e ora sta allenando la Juventus, una formazione tra le più forti in Europa. Spero che il Napoli vinca, ma applaudirò Sarri e gli augurerò il meglio. Spero che quest’anno trionfi in Champions League: sarebbe il primo allenatore napoletano a riuscirci».