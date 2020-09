Era un anno fa, settembre 2019. La Juventus preparava la sfida col Bayer Leverkusen in Champions League e i complimenti di Maurizio Sarri andavano al gioiellino tedesco Kai Havertz, un pieno di elogi al punto da definirlo "un campione del futuro". Non è un caso se il talento classe '99 fosse una delle richieste di Sarri alla dirigenza della Juve prima del Covid: nella pianificazione della potenziale stagione 2020/2021, l'ormai ex allenatore aveva fatto il nome di Havertz nella lista che comprendeva un colpo top tra Pogba, Zaniolo e lo stesso tedesco gradito a Sarri.



Come scrive calciomercato.com, un'operazione già molto difficile in partenza, diventata impossibile e impraticabile dopo la pandemia che ha cambiato il mercato per tutti, come per la stessa Juventus. Non per il Chelsea che anzi sta investendo pesantemente dopo la Champions League conquistata all'ultima giornata e troppi anni senza colpi sul mercato: Havertz andrà da Frank Lampard per 100 milioni bonus inclusi, una base da 80 milioni fissi. Ma di certo Sarri lo avrebbe gradito nella sua Juve. Niente da fare, per Maurizio in panchina come per Havertz sul mercato.