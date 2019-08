Come raccontato da Gazzetta.it, la Juve è pronta a riabbracciare Maurizio Sarri, dopo aver ritrovato quasi tutti i giocatori bloccati in infermeria dall'inizio di luglio. Il grande assente, paradossalmente, è stato proprio tecnico bianconero, fermato da un virus molto violento che l'ha portato a dover rinunciare all'amichevole di ieri sera a Trieste. Il tecnico ha evitato la trasferta, e soprattutto il doppio aereo: vuole tornare al meglio ed esserci soprattutto per la prima di campionato con il Parma. Domani pomeriggio si riprende, e riprenderà anche Maurizio. Che, per la Rosea, è praticamente da tre giorni a casa per riprendersi.