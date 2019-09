A trattenere Daniele Rugani alla Juventus è stato, di fatto, l'infortunio di Giorgio Chiellini. Una notizia che ha scosso l'ambiente bianconero, con il capitano finito al tappeto per almeno cinque mesi e con un'operazione prenotata in una clinica in Austria, poi ultimata con successo nella giornata di martedì. Non di certo una notizia positiva, nemmeno per un grande professionista per Rugani, che però ha "sfruttato" l'occasione per una conferma in bianconero, anziché volare fin da subito in Russia alla corte dello Zenit San Pietroburgo.



TUTTO FATTO - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, dopo settimane di tira e molla, era tutto definito nella giornata di venerdì scorso tra il suo agente, Davide Torchia, e i bianconeri, ben contenti di soddisfare la richiesta dell'ex Javier Ribalta, oggi direttore sportivo dello Zenit, e di liberare un posto tra gli "esuberi" per completare la lista per la prossima Champions League. Il sì definitivo era vicino, ma l'infortunio di Chiellini e la bocciatura di Maurizio Sarri sul profilo di Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco, hanno fermato tutto. E oggi Rugani deve ripartire da casa, dalla Juventus, per non dover tornare sul mercato già nel prossimo mese di gennaio.