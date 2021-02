Tra gli avversari del Torino di venerdì sera ci sarà anche Daniele Rugani. Eppure il difensore questo questo Cagliari-Torino è stato a un passo dal giocarlo con la maglia granata addosso. Prima di trasferirsi in Sardegna, nell'ultimo giorno di trattative della sessione invernale di calciomercato, Rugani aveva infatti trovato l'accordo per il suo approdo al Torino. All'ultimo momento il presidente Urbano Cairo, non essendo riuscito a cedere Nicolas Nkoulou (che era richiesto dal Rennes) ha fatto saltare l'operazione. Lo riporta calciomercato.com.