La Stampa ha svelato oggi tutti i dietro le quinte di Cristiano Ronaldo per mantenere una simile forma fisica e atletica, in particolare dopo il bellissimo gol segnato contro la Sampdoria in campionato. Tra questi, anche le passioni sportive del fenomeno portoghese al di fuori del calcio. Da ragazzino si dedicava con successo al ping pong, mentre oggi non disdegna, a margine della Juventus, boxe, nuoto e tennis.