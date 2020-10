Cristiano Ronaldo non ha preso benissimo l'esclusione per la gara di stasera contro il Barcellona. Dopo l'ultimo tampone effettuato ieri il portoghese è risultato ancora positivo al Covid e non potrà così scendere in campo per la super sfida contro Leo Messi, costretto a osservare il protocollo e rimanere in isolamento. La Gazzetta dello Sport ha svelato la reazione di Ronaldo, spiegando che l'ex Real Madrid ha preso male il responso perché si sente bene, è asintomatico, e non voleva mancare a un appuntamento così importante.