Cristiano Ronaldo come non l'avete mai visto. La Juve ha pubblicato un video inedito dell'attaccante portoghese nella sera della premiazione per lo scudetto. CR7 fece urlare il pubblico con il suo 'SIUUUU' una scelta anticipata ai coordinatori dell'evento prima di entrare in campo di fronte ad uno Stadium tutto esaurito.Il resto l'hanno visto tutti: Cristiano entra in campo e fa urlare tutti di gioia. Il popolo juventino è ai suoi piedi.