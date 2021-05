Dove andrà Cristiano Ronaldo? Le ultime indiscrezioni lo vedono lontano da Torino e dalla Juventus. Direzione... Parigi. Come scrive la Gazzetta: "Mendes ha iniziato a tessere la tela Psg. Parigi sarebbe una destinazione particolarmente gradita a Georgina: la compagna di Cristiano ha confidato ad amici che spera di trasferirsi nella capitale francese. Di sicuro il club del facoltoso Al-Khelaifi avrebbe i mezzi economici per un’operazione del genere (Cristiano da solo pesa sul bilancio della Juve per 83 milioni di euro, 58 di stipendio lordo più 25 di ammortamento del cartellino e in Italia gode di agevolazioni fiscali che non avrebbe altrove) ma ora non ha una casella libera in attacco. Tutto potrebbe cambiare in caso di cessione di Kylian Mbappe, che non ha ancora rinnovato con il Psg (contratto in scadenza nel 2022) ed è corteggiato dal Real".