Tempi duri per Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua carriera fatta di gol, trofei e sorrisi. Da qualche mese invece non gli riesce più nulla, lui fatica e la Juve non gira. Eppure, come racconta Sky Sport, l'attaccante portoghese continua a essere sempre e comunque un esempio per i compagni: dopo ogni partita Cristiano ritrova la voglia di lavorare e dal punto di vista dell'impegno è ed è sempre stato un leader.