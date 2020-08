4









Lo abbiamo scritto diverse volte in questi giorni caldissimi per la Juve. L'addio a Maurizio Sarri è dipeso soprattutto da un legame con i calciatori mai davvero sbocciato. Il tecnico bianconero ha avuto difficoltà a relazionarsi con parte dello spogliatoio e anche Cristiano Ronaldo non era felice dei metodi del tecnico, partito subito col piede sbagliato quando incontrò CR7 nel suo yacth chiedendogli di giocare centravanti. La risposta fu no e l'estremo tatticismo del toscano non ha mai catturato il portoghese, irritato anche dalle continue richieste di Sarri di giocare a due tocchi.