Come riporta Fanpage.it, Andrea Agnelli sarebbe irritato per la scelta presa da Cristiano Ronaldo di evadere la bolla per rispondere alla chiamata della Nazionale portoghese. Una situazione antecedente alla sua positività al Covid-19 e al suo ritorno a Torino, dove trascorrerà l’isolamento. Il club aveva invitato i suoi giocatori a comportarsi in maniera più accorta in questo periodo storico, per ridurre al minimo la possibilità di contagio. Per questo – come si legge – CR7 potrebbe ritrovare un clima non esattamente sereno. Il portoghese resterà fuori almeno 10 giorni e farà di tutto per tornare in tempo per sfidare il suo rivale di sempre Messi in Champions League.