1









Cristian Romero è uno di quei giocatori che Gasperini ha valorizzato al massimo trasformandolo in uno degli insostituibili nella sua Atalanta. Il cartellino del giocatore è ancora di proprietà della Juventus, che in estate l'ha girato ai nerazzurri in prestito biennale (2 milioni il primo anno più altri 2 per il secondo) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni alla fine di questa stagione e 16 alla fine del 2021/22. Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha spiegato il perché prima dell'esplosione El Cuti aveva avuto un calo: "La Juventus ha preso Romero perché nel primo campionato col Genoa impressionò tantissimo. Poi forse ha avuto un periodo di calo perché non stava bene fisicamente, ma anche oggi contro il Napoli ha fatto una partita pazzesca".