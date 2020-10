Da quando il nome di Fabio Paratici è stato accostato alla Roma, i movimenti e i rumors che si aggirano per la capitale riguardo ai ruoli dirigenziali non possono lasciare indifferenti gli ambienti juventini. In particolare il Corriere dello Sport svela che il club giallorosso ha sondato anche Zvonimir Boban per un ruolo dirigenziale. Si tratta di uno dei tanti profili di livello internazionale al vaglio della società di Friedkin, un elenco di cui fa parte pure Paratici, ma non solo. Interessano alla Roma pure Ralf Rangnick, Luis Campos e soprattutto Michael Emenalo, in pole position.