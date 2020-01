Sono stati giorni molto intensi quelli che hanno coinvolto l'ex giocatore del Milan, Ricardo Rodriguez. Sempre più escluso dal progetto del nuovo Milan e con diverse possibilità di mercato. Prima con il Fenerbahce e infine con il Napoli. Il suo futuro però, quasi allo scadere del calciomercato di riparazione, è deciso: andrà al Psv, in Olanda.



Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, però, ci sarebbe stato un clamoroso retroscena che avrebbe coinvolto Cagliari e Juventus. I sardi interessati al difensore, avrebbero provato l'affondo, non riuscendo però a concludere l'affare. In caso di acquisto di Rodriguez, il Cagliari avrebbe dato il via libera alla Juventus per il ritorno di Pellegrini. Storie di calciomercato invernale.