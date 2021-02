Nella sessione di mercato di gennaio la Juventus è stata a un passo dal terzino destro dei Dallas Bryan Reynolds. Era quasi fatta per prendere il classe 2001 in sinergia con il Benevento e 'parcheggiarlo' in giallorosso in attesa che si ambientasse in Italia. Niente da fare però, perché la Roma di Friedkin ha rilanciato presentando un'offerta da 7 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, superiore rispetto ai 6 proposti dalla Juve. Così i Dallas hanno accettato l'offerta giallorossa, anche per gli ottimi rapporti con il nuovo proprietario della Roma.