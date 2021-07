Da qualche giornoè ufficialmente un giocatore svincolato. Il contratto del difensore spagnolo col Real Madrid è scaduto e chiunque può offrirgli un contratto. Sì, ma non chiunque può arrivare a proporgli un ingaggio da più di 10/12 milioni di euro a stagione. La Juventus per esempio, al quale Ramos era stato accostato, non è in grado di garantirgli quello stipendio. Il giocatore è diretto verso il Psg che forse ad oggi è l'unico club che può proporgli una cifra così alta, ma come racconta il Daily Mirror il Manchester United ha provato a fare un tentativo in extremis che però lo spagnolo ha respinto.