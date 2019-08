Il mercato della Juventus è bloccato. Non da giorni ma da settimane, complici le cessioni che non arrivano per i rifiuti dei singoli giocatori o per accordi mancati; hanno fatto sfumare operazioni come quella per Romelu Lukaku ma non solo, perché qualche giorno fa e anche appena dopo il Barcellona ha continuato a proporre Ivan Rakitic alla Juve come rinforzo di esperienza a centrocampo. Un'opportunità gradita al ds Paratici, non fosse che Matuidi e Khedira non hanno accettato alcuna proposta ricevuta e tutti i discorsi si sono bloccati.



PERCHE' NO - Rakitic avrebbe apprezzato l'idea di provare un'esperienza in Italia con la maglia bianconera, non lo ha mai nascosto al Barça andando a preferire l'ipotesi Juve anche al PSG. Il problema? I blaugrana volevano uno scambio con Emre Can più soldi oppure la singola operazione Rakitic in uscita per fare cassa e dare l'assalto definitivo a Neymar; la Juventus ha fatto sapere anche in queste ore che non affonderà per Rakitic perché numericamente è già oltre il limite, deve pensare a sfoltire e non a comprare, il croato avrebbe apprezzato la destinazione ma non arriva per questo motivo. Poteva essere la sorpresa bianconera, gli incastri del mercato in uscita frenano tutto.



Di Fabrizio Romano per Calciomercato.com.