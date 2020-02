Ivan Rakitic è stato ad un passo dal divenire un nuovo giocatore della Juventus. Questo il retroscena svelato dalla stampa spagnola, che riporta come lo stesso calciatore croato abbia ammesso di essere stato vicino a lasciare il Barcellona, con la Juve come una delle mete possibili come nuova esperienza. Di Rakitic alla Juve se ne era parlato anche nell'ottica di un possibile scambio con Federico Bernardeschi, che ora Sarri sta provando a reinventare mezzala. Il nazionale italiano era una delle possibili contropartite tecniche dell'affare tra Juve e Barcellona.