Ivan Rakitic vicinissimo alla Juventus. L'ha chiesto la Juve, ricevendo la sua approvazione, ma non quella del Barcellona, che dopo una trattativa di qualche giorno ha chiuso le porte, anche e soprattutto perché il centrocampista croato avrebbe dovuto essere inserito nel super affare Neymar con il Psg. Alla fine l'accordo non è arrivato, ma Rakitic fino a ieri aveva la valigia pronta per andare a Torino. Lo svela Quim Domenech, giornalista spagnolo, che durante la trasmissione El Chiringuito ha spiegato come Rakitic fosse davvero a un passo dal vestire la maglia della Juve. Ha aperto all'affare, lui direttamente con il Barcellona, in un colloqui chiaro.



Un retroscena confermato anche da un amico del croato, Cristóbal Soria: "Ivan è stato sconvolto fino a ieri. Il giocatore non si sentiva bene nel ruolo di pedina di scambio e nello scoprirlo dalla stampa, poiché il club non gli comunicava nulla. L'offerta della Juve era arrivata, c'era un accordo totalmente chiuso con la Juve, ma non tra i club che non si sono accordati".