Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Beppe Marotta ha provato a soffiare Adrien Rabiot alla Juventus. Il contatto tra il dirigente nerazzurro e mamma Veronique sarebbe avvenuto la scorsa primavera quando il Barcellona era in pole per il calciatore e la Juve aveva già fatto un primo approccio al centrocampista francese, già certo di lasciare il PSG a parametro zero al termine della stagione. I nerazzurri, però, non hanno trovato margine di manovra e alla fine l'ha spuntata la Juve. Oggi Rabiot partirà titolare contro l'Inter.