Pavel Nedved e Fabio Paratici sono abbastanza fiduciosi. Come riporta Tuttosport, i dirigenti bianconeri sono legati a doppio filo dalla parola data da Veronique, la mamma/procuratrice di Adrien Rabiot. Se gli accordi tra gentiluomini - o gentildonne - valgono ancora, la promessa strappata al francese di accasarsi alla Juventus dovrebbe essere mantenuta, rifuggendo così allo spauracchio Manchester United, in allerta in caso di spiragli per insidiare la Juventus nella trattativa, come si vocifera dai tabloid inglesi. Le probabilità sono, dopo il blitz di Paratici di ieri sera a Parigi, ridotte al lumicino.