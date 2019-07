La Juve l'ha inseguito a lungo e alla fine è riuscita a portarlo a Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri seguono Adrien Rabiot dal 2012, ovvero da quando con il suo PSG batté la Juve nel torneo ​Al-Kass, competizione per Under 19 che si gioca in Qatar. I parigini batterono la Juve in finale e il talento del francese spiccò immediatamente.



'FACEVA LA DIFFERENZA' -Rabiot non aveva ancora compiuto 17 anni ma il destino diceva già Juve. L'allenatore dei bianconeri era Fabrizio Del Rosso che al suo rientro da Doha confermò le qualità del centrocampista francese che aveva battuto ai rigore (5-4) la Juventus. ​"Spiccava, inutile nasconderlo, - le sue parole a La Gazzetta dello Sport -: aveva qualità sopra la media e non era difficile prevedere per lui un futuro tra i grandi. Visto da fuori, sembra che abbia margini per crescere ancora. La Juve è sempre attenta a casi di mercato come questo e, infatti, molti anni dopo è riuscito a prenderlo: non era necessario segnalarlo, Rabiot si era segnalato a tutti da solo. Proprio Rabiot e Coman mi sono rimasti impressi, facevano la differenza tecnicamente più che fisicamente. Rabiot in mezzo faceva la differenza, lo cercavano tutti: magrino, ma faceva lanci spettacolari e l’azione partiva da lui. Forse il miglior giocatore del torneo".