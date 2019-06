Un affare che nasce da lontano. I primi approcci della Juventus ad Adrien Rabiot, scrive Tuttosport, risalgono all’aprile del 2014: il giocatore stava ridiscutendo il contratto con il Psg (in scadenza di lì ad un anno) e alcuni top club europei monitoravano la situazione di quel promettentissimo 19enne che nella precedente stagione era stato lanciato da Ancelotti e che aveva iniziato una vistosa parabola ascendente. Ma gli sforzi della Juve non sono andati a buon fine, il convincimento non è avvenuto e così il Psg non ha ceduto, rinnovando. Ma da lì in poi un occhio è sempre stato puntato a Parigi, con Rabiot in testa. E ora può accadere...