Il futuro di Adrien Rabiot non sarà in Spagna. Ne è sicuro Don Balón, che analizza i motivi per cui sono sfumati i tentativi di Barcellona e Real Madrid. I blaugrana erano arrivati a un passo dal centrocampista francese, ma si sono defilati dopo aver chiuso l’acquisto di Frenkie de Jong dall’Ajax: troppo alte le richieste di Veronique Rabiot per un club che aveva già investito una cifra notevole per rinforzare la mediana. Ma il “bonus firma” chiesto dalla madre-agente del giocatore francese avrebbe fermato anche Florentino Pérez, che voleva il classe ’95 come alternativa di lusso per il centrocampo dei Blancos: a gennaio il Real Madrid non ha raggiunto l’accordo e con il ritorno di Zidane si è fiondato su altri obiettivi. Niente Spagna: adesso, su Rabiot è tornata forte la Juve.