Adrien Rabiot non ha scaldato i cuori dei tifosi, in questi primi mesi di Juventus. Al netto di prestazioni comunque sempre in crescita, il francese arrivato a zero in estate dal Psg sembra essere ancora lontano dal suo massimo potenziale. Così, già durante la sessione di mercato invernale, si è vociferato di una possibile cessione di Rabiot, direzione Premier League. Come riporta Calciomercato.com, ci sarebbe però un retroscena attorno al centrocampista: infatti, lo stesso Rabiot avrebbe chiesto fiducia alla dirigenza bianconera, con la richiesta di non essere ceduto la prossima estate e di giocarsi così una nuova stagione con la maglia della Juventus. Rabiot avrebbe comunicato le sue intenzioni alla dirigenza dopo aver appreso dell'interesse dei bianconeri verso Pogba: la Juventus, dal canto suo, ha apprezzato la scelta di Rabiot e punterebbe alla riconferma anche per il secondo anno.