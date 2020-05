Ci aveva pensato anche la Juventus a, il classe 2002 per il quale i bianconeri avevano avuto contatti con il suo entourage sondando il terreno per quello che, eventualmente, sarebbe stato un nuovo rinforzo per l'Under 23 di Fabio Pecchia. Niente da fare però, perché Quaresma rinnoverà il contratto con lo Sporting Lisbona fino al 2025 con clausola rescissoria a 45 milioni di euro, per allontanare tutte le società che si sono fatte avanti per il giocatore.