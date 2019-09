Già da ieri, parlando del nuovo contratto in vista per la Juventus con Jeep, abbiamo analizzato quanto gli sponsor incidano sul bilancio - e quindi sulla resa - di una società di calcio. Secondo quanto riportato dall'inglese Daily Star, c'è stato un caso specifico in questo mercato appena concluso che ha palesato non solo l'importanza, ma anche il potere decisionale degli stessi sponsor sulle sorti dei club.: non tanto per una scelta del giocatore o del club, quanto per il veto posto dall'Adidas.L'azienda tedesca deve curare i suoi interessi, anche se apparentemente sembrerebbero in conflitto. Pogba, infatti, è uomo di punta della casa produttrice di articoli sportivi, così come Real Madrid e Manchester United sono le squadre per cui Adidas spende più soldi per la partnership.. La motivazione è piuttosto semplice: il Real ha un marchio globale in crescita, tanto che ha superato lo stesso United come club paperone d'Europa. Così, il trasferimento di Pogba in blancos avrebbe creato uno squilibrio eccessivo tra una società in ascesa ed una in calo. La fanbase dei Red Devils resta impressionante,. Per Adidas è meglio avere due pesci grossi, che uno enorme e l'altro piccolo. Questione di soldi, mica di tattica.Resta il fatto che anche la Juventus sia rappresentata da Adidas. Un fattore che, come abbiamo visto, potrebbe volgere a favore di Paratici nel prossimo futuro.: ambizioni che lo stesso marchio potrebbe interpretare come un affare, specialmente se il Manchester dovesse continuare a faticare in Premier e Champions. Per questo, le sfortune del Real e dello United - differenti, sia chiaro - potrebbero trasformarsi in fortuna per la Juventus.