Rafaela, agente di Paul Pogba e molti altri, ai microfoni di Sky ha raccontato così il suo ritorno in bianconero: "I dirigenti della Juventus vennero qui per vedere l'ATP di Montecarlo, non per parlare di Pogba. Poi passarono in ufficio per salutarci, per sapere come stava Mino, ma quando sono venuti qui nacque l'idea di chiamare Paul, di sondare la sua disponibilità circa un ritorno alla Juventus. E da lì nacque tutto..."