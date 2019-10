Pep Guardiola voleva Miralem Pjanic, ma la Juve se l'è tenuto stretto. E' il retroscena di un'estate fatta di offerte e proposte, con il bosniaco che - stando a quanto riportano i media inglesi - riceve la corte del Manchester City da due anni a questa parte con tanto di offerte molto molto appetibili. Entrambi hanno detto no. Alessio Tacchinardi, anch'egli ex centrocampista della Juve, alla Gazzetta dello Sport ha aggiunto: "È tra i primi cinque d'Europa, vista la parabola discendente di Modric, come lui forse c'è solo Frenkie de Jong del Barcellona. Non a caso Guardiola avrebbe fatto carte false per averlo al Manchester City, ma la Juventus ha fatto bene a tenerselo stretto, ce ne sono pochissimi così. L'olandese ha ancora 22 anni, ma anche Pjanic può ancora dare quel 20% in più. Magari pensando più velocemente e piacendosi meno".