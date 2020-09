Dopo la lunga intervista rilasciata a Sport spuntano nuove parole di Miralem Pjanic rilasciate alla stessa testata, che svelano tutti gli avvicinamenti del centrocampista bosniaco ai blaugrana durante la sua carriera: "La prima volta quando giocavo al Metz. Non ero pronto per un club come il Barça, avevo 17 anni e avevo appena iniziato. Scelsi il Lione perché volevo crescere passo dopo passo. Ricordo che all'epoca andai anche a casa di Uli Hoeness, pure il Bayern Monaco mi voleva ma preferii restare in Francia. Gli ultimi tentativi andati a vuoto? Negli ultimi anni col Barça abbiamo parlato due o tre volte. Ma non è mai successo perché i club non si misero d'accordo, né la Roma né la Juventus. Oggi le cose sono andate bene e sono orgoglioso, mi sono sempre considerato un tifoso del Barcellona".